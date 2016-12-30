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Ateşkesin ardından Rusya'dan BMGK hamlesi

Rusya'nın Suriye'deki ateşkes mutabakatını BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu bildirildi.

Dünya / 30 Aralık 2016 Cuma 22:20
Ateşkesin ardından Rusya'dan BMGK hamlesi

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Suriye'deki ateşkes mutabakatını BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduklarını söyledi.

Churkin, BMGK'daki Suriye toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, konseyden ülke genelinde dün yürürlüğe giren ateşkesi desteklemelerini isteyeceklerini ifade etti.

BMGK OYLAMA YAPACAK

BMGK, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Suriye konusunu görüşmek üzere bugün toplanıyor.

Mutabakatın desteklenmesini talep eden kararın yarın BMGK'da oylanması bekleniyor.



Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği, BMGK tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların kapsam dışı bırakıldığı ateşkesin uygulama süreci yerel saatle bugün 00.00'da (TSİ 01.00) başlamıştı.

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