Aselsan ve Havelsan'dan büyük başarı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Boeing firması arasındaki anlaşmayla temin edilen B737-700 tipi Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı'nın (HİK) yazılım güncelleme-geliştirme çalışmaları sürüyor.



Bu çalışmalar dahilinde Türkiye'nin savunma sanayi devleri ASELSAN ve HAVELSAN HvKK Barış kartalı uçaklarına yazılım desteği konusunda anlaştı.



HAVELSAN'ın resmi sosyal medya hesabında konuyla alakalı şu bilgilere yer verildi:



HvKK Barış Kartalı Uçaklarının Elektronik Destek Tedbir Sistemlerinin yazılım güncellenmesi için HAVELSAN ve ASELSAN sözleşme imzaladı.