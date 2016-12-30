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Anayasa değişikliği tekligi görüşmeleri sona erdi!

TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gün süren görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.

Siyaset / 30 Aralık 2016 Cuma 07:01
Anayasa değişikliği tekligi görüşmeleri sona erdi!

TBMM Anayasa Komisyonunun anayasa mesaisi sona erdi.

Komisyon, görüşmelerine 20 Aralık'ta başlanan ve AK Parti'li 316 milletvekilinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.

TBMM Başkanlığına 10 Aralık'ta sunulan teklifin, bazen gece yarısını geçen, bazen sabahı bulan, zaman zaman sert tartışma ve kavgaların yaşandığı görüşmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı.

Meclis Başkanlığına 21 madde olarak sunulan teklif, önergelerle 18 maddeye indi.

Görüşmelerin en uzun mesaisi, son gün oldu. Komisyon, teklifi kabul etmek için son gün yaklaşık 17 saat çalıştı.

Kaynak : AA

Anayasa değişikliği tekligi görüşmeleri sona erdi! Anayasa değişikliği tekligi görüşmeleri sona erdi! Anayasa Komisyonu'nda 13. madde kabul edildi Anayasa Komisyonu'nda 13. madde kabul edildi 12. madde kabul edildi 12. madde kabul edildi 9. madde tartışmalarla kabul edildi 9. madde tartışmalarla kabul edildi Anayasa Komisyonu 8. maddeyi kabul etti Anayasa Komisyonu 8. maddeyi kabul etti Anayasa değişikliğinde 7. madde kabul edildi Anayasa değişikliğinde 7. madde kabul edildi Seçim süresini 5 yıla çıkaran madde kabul edildi Seçim süresini 5 yıla çıkaran madde kabul edildi Anayasa değişikliğinin 3. maddesi kabul edildi Anayasa değişikliğinin 3. maddesi kabul edildi Engin Altay'dan skandal savunma Engin Altay'dan skandal savunma Anayasa teklifinin ikinci maddesi de kabul edildi Anayasa teklifinin ikinci maddesi de kabul edildi

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