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Alçıdan külçe altına FETÖ gözaltısı

Antalya'da alçıdan külçe altınlar ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan bir kişi bu kez de FETÖ'den gözaltına alındı.

3. Sayfa / 30 Aralık 2016 Cuma 10:20
Alçıdan külçe altına FETÖ gözaltısı

Antalya Kemer'de dağlık alanda 20 ton külçe altın olduğu yönündeki iddialar sonrası başlatılan ve ekiplerin 3 günlük arayışı sonucu 369 altın rengine boyanmış alçıdan külçeler çıkarılmasıyla tamamlanan soruşturmaya ilişkin daha önce kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, serbest bırakıldı.

BU KEZ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği açıklanan M.K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınarak Antalya'ya götürüldü.

20 ton altının sırrı çözüldü

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