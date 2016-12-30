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Ahmet Şık tutuklandı

Gazeteci Ahmet Şık, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme heyeti Ahmet Şık'ın tutuklanmasına karar verdi.

Güncel / 30 Aralık 2016 Cuma 19:13
Ahmet Şık tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan ve bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Ahmet Şık'ın savcılık işlemleri sona erdi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Şık hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, hakkındaki suçlamalara ilişkin sorulan sorulara doğrudan ve ayrıntılı somut bir cevap vermediği, mevcut delil durumu ve soruşturmanın geldiği aşama itibarıyla PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütlerinin propagandasını yaptığına dair delillerin bulunduğu öne sürülerek, ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Mahkeme heyeti Ahmet Şık'ın tutuklanmasına karar verdi.



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