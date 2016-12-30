USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72

Ahmet Şık adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Ahmet Şık adliyeye sevk edildi.

Güncel / 30 Aralık 2016 Cuma 12:45
Ahmet Şık adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şık'ın ifadesinin, soruşturmayı yürüten savcı tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde alındığı öğrenildi. Şık, daha sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bazı yazılarda 'Türkiye Cumhuriyetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' ve 'Terör örgütü propagandası yapma' suçlarını işlediği iddiasıyla gazeteci Şık'ı gözaltına almıştı.

Ahmet Şık gözaltına alındı

Sosyal MedyaCumhuriyetAhmet Sık


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı