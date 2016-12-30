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ABD isim ve kurumları tek tek açıkladı!

ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddialarıyla" ilgili olarak isimleri ilk kez açıkladı.

Dünya / 30 Aralık 2016 Cuma 00:04
ABD isim ve kurumları tek tek açıkladı!

ABD yönetimi, 'başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları' kapsamında, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD isimleri açıkladı

ABD yönetimi, 'başkanlık seçimlerine siber saldırı iddialarıyla' ilgili olarak 6 üst düzey Rus yetkilisinin ve 5 Rus kurumunun adını ilk kez açıkladı. ABD Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni kısıtlamalar Rusya'nın 6 vatandaşı ile Federal Güvenli Servisi (FSB) dahil 5 kurumu kapsadığı belirtildi. Yaptırım listesine dahil edilen Rus vatandaşlar arasında Dış İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Korobov ve 3 yardımcısı yer alıyor. Listeye, FSB ve GRU dışında şu kurumlar dahil edildi: Özel Teknoloji Merkezi (Saint Petersburg), Veri İşleme Sistemleri Tasarımcıları Birliği ve Zor Security


ABD isim ve kurumları tek tek açıkladı! ABD isim ve kurumları tek tek açıkladı! Rusya'dan ABD'ye yanıt: Aynı şekilde karşılık vereceğiz Rusya'dan ABD'ye yanıt: Aynı şekilde karşılık vereceğiz ABD'den Rus diplomatlara 72 saat süre ABD'den Rus diplomatlara 72 saat süre

Siber SaldırıWashingtonSan Francisco


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