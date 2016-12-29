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ABD'den Rus diplomatlara 72 saat süre

ABD, Washington ve San Fransisco'da görevli 35 Rus diplomata ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdi.

Dünya / 29 Aralık 2016 Perşembe 22:32
ABD'den Rus diplomatlara 72 saat süre

Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönünde herhangi bir somut kanıt bulunmasa da, Beyaz Saray 35 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı. Rusya'nın Marylan ve New York'taki diplomatik temsilciliklerini kapatma kararı alan ABD, aralarında Rus istihbarat direktörünün de bulunduğu 6 kişiye ve 5 kuruma da yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, başkanlık seçimlerine müdahale edildiği ve Moskova’daki ABD’li diplomatların taciz edildiği iddiaları üzerine Başkan Obama tarafından Rusya’ya yaptırım kararı alındığı belirtildi. Rusya’nın Maryland ve New York’taki diplomatik temsilciliklerin, istihbarat amacıyla kullanıldıkları iddiasıyla kapatıldığı kaydedilirken, Washington ve San Francisco’da bulunan 35 Rus diplomatın, önümüzdeki 72 saatte aileleriyle birlikte ülkeden ayrılmasının gerektiği ifade edildi.


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