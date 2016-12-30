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17. madde de kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 17’inci maddesi kabul edildi.

Siyaset / 30 Aralık 2016 Cuma 00:56
17. madde de kabul edildi

Anayasa Komisyonu çalışmaları kapsamında ele alınan Anayasa değişiklik teklifinin 17'inci maddesi kabul edildi. Maddeye göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 13 üyeden oluşacak ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı HSYK doğal üyesi olacak.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın seçeceği üye sayısı beşten dörde indirildi, TBMM'nin seçeceği üye sayısı ise altıdan yediye çıkarıldı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Anayasa Komisyonu çalışmaları devam ediyor. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla kifayeti müzakere ve HSYK’nın gün sayısı ile ilgili önerge verdi. CHP Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri önergenin söz verilmeden geçmesine tepki gösterdiler. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de CHP milletvekillerine tepki gösterdiler. AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan," Bu memleketi yeniden cemaatlere teslim ettirmeyeceğiz. ’Alnı secdeye değenden bu memlekete zarar gelmez’ deyip, vatansever, namuslu insanlara devlet eliyle iftira atma kapısına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak : İHA

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