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12 evi soyan zanlı tutuklandı

Samsun’da 12 eve balkondan girerek yaklaşık 250 bin lira değerinde altın ve para çaldığı iddia edilen şahıs mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

3. Sayfa / 30 Aralık 2016 Cuma 21:18
12 evi soyan zanlı tutuklandı

Samsun’un İlkadım ve Canik ilçelerinde meydana gelen olayda, 2016 yılı içinde 12 eve balkondan girip yaklaşık 250 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldığı iddia edilen C.E.(33), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. C.E.’nin çaldığı altınları kuyumculara sattığı iddia edilen S.T. (20) ile altınları satın aldıkları ileri sürülen kuyumcular İ.K.(44) ve M.S.(30) de gözaltına alınmıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosunda sorgulanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.T. serbest bırakılırken, C.E. tutuklanması talebiyle, 2 kuyumcu ise ‘hırsızlık malı satın almak’ suçundan adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.E. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, kuyumcular ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Kaynak : İHA

Adli KontrolZiynet EşyasıEmniyet Müdürlüğü


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