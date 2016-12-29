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Ümraniye'de park kavgası kanlı bitti

Hekimbaşı Caddesi üzerinde aracını park ederken tartıştığı 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Yaşar Arslan, yaşamını yitirdi.

3. Sayfa / 29 Aralık 2016 Perşembe 00:01
Ümraniye'de park kavgası kanlı bitti

Ümraniye Hekimbaşı'nda üç kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Hekimbaşı Caddesi üzerinde aracını park eden Yaşar Arslan ile kimliği öğrenilemeyen iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Cadde ortasında aracından inerek söz konusu iki kişiyle tartışan Arslan, şahısların bıçak çekmesi üzerine ara sokaklara kaçmaya başladı.

Bir süre Arslan'ı kovalayan iki şahıs, Arslan'ı Eyüp Sultan Sokak'ta yakalayarak bıçakla saldırdı.

Aldığı bıçak darbeleri sonucu yere yığılan Arslan, hayatını kaybetti.



Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen Arslan'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak : AA

PolisEyüp SultanSağlık Ekipleri


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