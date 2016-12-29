Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde hurda toplayan 12 yaşındaki Ferhat Musa Acar, bir binanın kenarına bırakılan poşet içinde el yapımı patlayıcı buldu.



Patlayıcının elinde infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Acar, kaldırıldığı Dargeçit Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Bu arada güvenlik kaynaklarının, söz konusu patlayıcının terör saldırısında kullanılmak üzere terör örgütü mensuplarınca sokağa bırakıldığı değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.



Kaynak : AA