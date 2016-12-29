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TBMM Başkanı İsmail Kahraman hastanede

TBMM İdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın hastaneye kaldırıldığını, yarın ameliyat olacağını söyledi.

Güncel / 29 Aralık 2016 Perşembe 20:37
TBMM Başkanı İsmail Kahraman hastanede

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, hastaneye yatırıldı. İnfeksiyon hastalığı teşhisi konulan Kahraman'ın yarın ameliyat olacağı belirtildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın rahatsızlığı ile ilgili TBMM'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman, yapılan tıbbi değerlendirmeleri sonucunda infeksiyon hastalığı teşhisi konularak, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere 29.12.2016 tarihinde hastaneye yatırılmıştır" denildi.

TBMM İdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Kahraman'ın akşam saatlerinde hastaneye yatırıldığını belirterek, "İnşallah yarın sabah ameliyata girecek. Hepinizden dua bekliyoruz. Allah şifa versin" diye konuştu. Kaynak : İHA

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