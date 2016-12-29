Suriye'deki ateşkesin ayrıntıları

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde kabul edilen ateşkes anlaşması, PYD/PKK, Nusra ve DAEŞ terör örgütlerini kapsamıyor.



Esad rejimi ve ona bağlı İran destekli Şii milisler ile ÖSO'nun arasında ise çatışma olmayacak.



Taraflar kapsam dışında kalan terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam edecek.



İRAN SAF DIŞI BIRAKILDI

Ateşkes anlaşmasında İran'ın adının geçmiyor. Garantör ülkeler sadece Türkiye ve Rusya.



Suriye'deki iç savaş boyunca ön plana çıkan İran resmen saf dışı bırakılmış oldu. Buna bağlı bir gelişme daha var.



RUSYA İRAN ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Esad rejimi İran destekli Şii milis güçleri yeniden yapılandıracak. Rejime yakın kaynaklar yeni yapılanmaya gereken büyük bütçenin Rusya tarafından sağlandığını, İranlı milislere bağımlılığının azaltılmasının hedeflendiğini söylüyor.