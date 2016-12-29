USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,69 - 3,70

Sıcak Haber : Hangi illerde okullar kar tatili oldu? (30 Aralık 2016)!..

Sinop'ta Otobüs Kazası: 3 Ölü, 25 Yaralı

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 25 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 29 Aralık 2016 Perşembe 09:04
Sinop'ta Otobüs Kazası: 3 Ölü, 25 Yaralı
Video için tıklayın

İstanbul’dan Sinop’a gelen 57 AS 376 plakalı yolcu otobüsü, Kargı Saraydüzü yolunda olumsuz hava şartları nedeniyle kaza yaptı. Tarlaya uçarak ağaca çarpan otobüste bulunan yolculardan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si ağır 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

Yolcu OtobüsüJandarma


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı