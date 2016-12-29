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Rusya ilk defa bombaladı

Rus Savaş uçakları dün gece ilk kez El Bab' ın güneyindeki DEAŞ hedeflerine hava harekatı düzenledi.

Dünya / 29 Aralık 2016 Perşembe 16:01
Rusya ilk defa bombaladı

Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kuşatma altında tutulan El Bab'ın güneyindeki IŞİD mevzilerinin dün gece Rus savaş uçakları tarafından bombalandığını duyurdu. Ajansa göre, Rus uçaklarının hava saldırısı bir ilk niteliği taşıyor.

Ajansa konuşan askeri kaynaklar, Rus jetlerinin El Bab'ın merkezindeki IŞİD militanlarını değil, kentin güneyinde bulunan terör bölgelerini hedef aldığını söyledi.

Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı sınır ötesi harekât Fırat Kalkanı'nda en kritik nokta El Bab kenti. Yaklaşık bir aydır kuşatma altında tutulan kentte çok sayıda IŞİD teröristi bulunuyor. Fırat Kalkanı harekâtıyla kısa sürede Cerablus-Afrin hattı kontrol altına alındı, daha sonra güneye doğru ilerleme kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerinin son dönemde Türkiye'ye hava desteği sağlamadığını açıklamıştı.


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