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Öğrencilerden Haleplilere yardım

Torbalı ilçesindeki Çapak İlkokulu öğrencileri, harçlıklarını Halepliler için bağışladı.

Eğitim / 29 Aralık 2016 Perşembe 11:12
Öğrencilerden Haleplilere yardım

Torbalı ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' sloganıyla başlatılan kampanyaya Çapak İlkokulu öğrencileri de harçlıklarıyla destek verdi.

Öğrenciler, kampanya kapsamında 'Harçlıklarımla Halep yaşasın” sloganıyla sınıflarda oluşturulan kumbaralara bağışta bulundu.

Öğrencilerin harçlıklarıyla kumbarada biriken 500 liradan fazla bağış, Okul Müdürü Samet Akkaya tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgili hesabına yatırıldı.

Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle bu duyarlı davranışından dolayı gurur duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

'Halep'i unutmadık. Öğrencilerimizin başlattığı kampanya bizi gururlandırdı. Tamamen onların çabasıyla gerçekleşti. Biz de yönetici ve öğretmenler olarak destek verdik. Hem bu yaşta paylaşmayı hem de savaşın kötülüğünün bilincine vardılar, paylaşmayı öğrendiler. Bu kampanyaya katkı sunan, duyarlı velilerimizi, öğrencilerimizi ve okul öğretmenlerimizi kutluyorum.'

Kaynak : AA

ÖğretmenlerOkul MüdürüTürkiyeDiyanet İşleri Başkanlığı


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