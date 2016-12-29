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Oğlu Rıfat Ilgaz'ı anlattı

Babası Rıfat Ilgaz’ı anlatan Aydın Ilgaz, Hababam Sınıfı romanının öğrencilerden çok eğitimcilerin okuması gereken bir eser olduğunu, eserdeki Mahmut Hoca karakterinin eğitim sistemine model olması gerektiğini söyledi.

Kültür-Sanat / 29 Aralık 2016 Perşembe 10:51
Oğlu Rıfat Ilgaz'ı anlattı

Buca Belediyesinin edebiyattan siyasete, tarihe damgasını vurmuş ünlü kimliklerin hatıralarını bugüne taşıyan “Babalar ve Oğulları” ve “Babalar ve Kızları” söyleşilerinin bu haftaki konuğu Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz oldu. Hababam Sınıfı, Karartma Geceleri, Meşrutiyet Kıraathanesi gibi romanlarının yanında unutulmaz şiirleriyle Türk Edebiyatı'na damgasını vuran Rıfat Ilgaz'ın anı ve hatıralarını oğlu Aydın Ilgaz'dan dinleyen Bucalılar, unutulmaz bir gece yaşadı. Aydın Ilgaz, babası Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı romanını öğrencilerden çok eğitimcilerin okuması gereken bir eser olduğunu, hatta eserdeki Mahmut Hoca karakterinin eğitim sistemine model olması gerektiğini söyledi.

“Mizah, zulme karşı en büyük silahtır”

Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşide babası Rıfat Ilgaz'ı, eserlerini ve geleceği gören tespitlerini anlatan Aydın Ilgaz, “Babam her zaman eğitimsiz bir toplumda yaşayan bireylerin şiddet ve baskı kullanarak hedeflerine varmak isteyeceklerini vurgulardı. Sanata, kültüre ve eğitime önem veren toplumların çağdaş olabileceğine inanırdı. Sanatçı onun için toplumun yol göstericisiydi. Bugün mizah da zulme karşı en büyük silahtır” diye konuştu.

Aydın Ilgaz, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık'ın da katıldığı ve Bucalıların yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin ardından babasının roman ve şiir kitaplarını edebiyat severler için imzaladı. Kaynak : İHA

EdebiyatHababam SınıfıBelediye Başkan YardımcısıMahmut Hoca


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