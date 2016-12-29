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Mersin'de selden 1 kişi hayatını kaybetti

İçel’de gece yarısından bu yana etkili olan sağanak yağış sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 29 Aralık 2016 Perşembe 13:37
Mersin'de selden 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi’ndeki Yalınayak deresinde sele kapılarak hayatını kaybeden bir kadının cesedi bulundu.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, yaşanan sağanak yağış dolayısıyla dere yatağına sürüklenerek boğulduğu belirlenen 35-40 yaşlarında bir kadının cesediyle karşılaştı.

Kimliği belirlenemeyen kadın cesedi, İçel Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak : İHA

Sağanak YağışKadın Cesedi


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