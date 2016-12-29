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Mersin'de sel 2 can aldı

İçel’de dün gece yarısından bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 29 Aralık 2016 Perşembe 16:27
Mersin'de sel 2 can aldı
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Edinilen bilgiye göre, İçel'de selden dolayı ilk can kaybı, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesinde yaşandı. 


Vatandaşların ihbarı ile Güneykent Mahallesi'ndeki Yalınayak deresine giden polis ekipleri, yaşanan sağanak yağış dolayısıyla dere yatağına sürüklenerek boğulduğu belirlenen 35-40 yaşlarında bir kadının cesediyle karşılaştı.

Kimliği belirlenemeyen kadın cesedi, İçel Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna kaldırıldı.

-Video-
Baba kız selde böyle sürüklendi! İkinci ceset köprü altından çıkarıldı
Kentte selden dolayı yaşanan ikinci can kaybı ise merkez Akdeniz ilçesi, İçel Limanı D Kapı önündeki dere yatağında meydana geldi. Dere üzerindeki köprünün altında bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ekipleriyle birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığından dalgıçlar ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Sel sularına kapıldıktan sonra dereye düşen ve daha sonra köprünün ayaklıklarına takıldığı belirlenen ceset, dalgıç ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için İçel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak : İHA

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