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Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "“Asgari ücret bin 404 lira, 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum" dedi.

Siyaset / 29 Aralık 2016 Perşembe 12:43
Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' açıklaması

Kılıçdaroğlu, Bodrum’da düzenlenen “Türkiye’deki Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları ve Orman Köylüleri Üzerindeki Etkileri” çalıştayına katıldı.

Çalıştayda konuşma yapan Kılıçdaroğlu, asgari ücretle ilgili, “Asgari ücret bin 404 lira, 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve milletvekilleri bu ücretle 1 ay geçinip denesinler nasıl geçiniyorlar bir görsünler. bin 404 lirayla bir aile geçinebiliyorsa, yol parası verebiliyorsa, kira verip çocuklarının okul masrafını karşılıyorsa onlarda bir denesinler” diye konuştu.
Kaynak : İHA

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