E-5'te yan yol çalışmasında kullanılan vincin, beton mikserinin üzerine devrilmesi sonucu E-5 Otoyolu istikameti trafiğe kapatıldı.
İstanbul'da erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur vatandaşa sabah kabusu yaşattı. Trafikte de aksamalara neden olan sağanak, kazaya yol açtı. E-5 Otoyolu Büyükçekmece Mevkii'nde yan yol çalışmasında kullanılan vinç, beton mikserinin üzerinde devrildi. E-5 Otoyolu istikameti trafiğe tamamen kapanırken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
FIRTINA VİNCİ DEVİRDİ
Büyükçekmece'de fırtına nedeniyle bir vincin devrilmesi sonucu E-5 karayolu Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı.
Olumsuz hava koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediği İstanbul'da, bir vinç fırtına nedeniyle Büyükçekmece'de E-5 karayoluna devrildi. Yoldan geçen bazı araçlar vincin altında kalarak zarar gördü.