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İstanbul'da trafik kilit

E-5'te yan yol çalışmasında kullanılan vincin, beton mikserinin üzerine devrilmesi sonucu E-5 Otoyolu istikameti trafiğe kapatıldı.

3. Sayfa / 29 Aralık 2016 Perşembe 09:41
İstanbul'da trafik kilit
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İstanbul'da erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur vatandaşa sabah kabusu yaşattı. Trafikte de aksamalara neden olan sağanak, kazaya yol açtı. E-5 Otoyolu Büyükçekmece Mevkii'nde yan yol çalışmasında kullanılan vinç, beton mikserinin üzerinde devrildi. E-5 Otoyolu istikameti trafiğe tamamen kapanırken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

FIRTINA VİNCİ DEVİRDİ

Büyükçekmece'de fırtına nedeniyle bir vincin devrilmesi sonucu E-5 karayolu Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı.

Olumsuz hava koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediği İstanbul'da, bir vinç fırtına nedeniyle Büyükçekmece'de E-5 karayoluna devrildi. Yoldan geçen bazı araçlar vincin altında kalarak zarar gördü.




YOL TRAFİĞE KAPANDI

Yol çalışmasında kullanılan vincin devrilmesi sonucu E-5 karayolu Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı. Vincin kaldırılması ve yolun trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.

İSTANBULLU SABAH KABUSU YAŞADI

İstanbul'da erken saatlerden itibaren sağanak yağmur etkili oluyor. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için duraklara sığındı. Yağmurun yanı sıra rüzgar nedeniyle de vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanak YağmurBeton MikseriTrafik Kazası


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