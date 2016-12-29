İstanbul'da erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur vatandaşa sabah kabusu yaşattı. Trafikte de aksamalara neden olan sağanak, kazaya yol açtı. E-5 Otoyolu Büyükçekmece Mevkii'nde yan yol çalışmasında kullanılan vinç, beton mikserinin üzerinde devrildi. E-5 Otoyolu istikameti trafiğe tamamen kapanırken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.



FIRTINA VİNCİ DEVİRDİ



Büyükçekmece'de fırtına nedeniyle bir vincin devrilmesi sonucu E-5 karayolu Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı.



Olumsuz hava koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediği İstanbul'da, bir vinç fırtına nedeniyle Büyükçekmece'de E-5 karayoluna devrildi. Yoldan geçen bazı araçlar vincin altında kalarak zarar gördü.







YOL TRAFİĞE KAPANDI



Yol çalışmasında kullanılan vincin devrilmesi sonucu E-5 karayolu Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı. Vincin kaldırılması ve yolun trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.



İSTANBULLU SABAH KABUSU YAŞADI



İstanbul'da erken saatlerden itibaren sağanak yağmur etkili oluyor. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için duraklara sığındı. Yağmurun yanı sıra rüzgar nedeniyle de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yol çalışmasında kullanılan vincin devrilmesi sonucu E-5 karayolu Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde trafiğe kapandı. Vincin kaldırılması ve yolun trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.İstanbul'da erken saatlerden itibarenetkili oluyor. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için duraklara sığındı. Yağmurun yanı sıra rüzgar nedeniyle de vatandaşlar zor anlar yaşadı.