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İstanbul'da elektrik kesintileri

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında elektrik kesintileri yaşanıyor.

Yaşam / 29 Aralık 2016 Perşembe 16:52
İstanbul'da elektrik kesintileri

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bulunan Bayrampaşa, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Kadıköy, Pendik, Maltepe gibi birçok ilçede elektrikler yok.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kesintiler 'Ulusal Elektrik Sistemi'nden' kaynaklı.



ENERJİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yaptı.

'Ülkemizi etkisi altına alan yoğun yağış ve fırtına elektrik iletim hatlarında geçici arızalara sebep olmaktadır.' denilen açıklama şu şekilde:

Ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarımızda da geçici arızalara sebep olmaktadır. Özellikle, Marmara Bölgesi'nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14:20'de başlayan elektrik kesintileri yaşanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı TEİAŞ bünyesindeki ekipler hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale etmektedir. Kesintilerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için yoğun mesai harcanmaktadır.

Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur.

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