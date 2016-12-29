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İstanbul'da balıkçı teknesi battı

Beylikdüzü açıklarında denizde alabora olan balıkçı teknesindeki 1 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cesedi bulundu, 1 kişi de kayboldu.

3. Sayfa / 29 Aralık 2016 Perşembe 16:54
İstanbul'da balıkçı teknesi battı

Beylikdüzü'nde denize açılan ve olumsuz hava şartları nedeniyle alabora olan balıkçı teknesindeki 1 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cesedi bulundu, 1 kişi de kayboldu.

Alınan bilgiye göre, midye toplamak için Beylikdüzü Ambarlı Limanı mevkisinden denize açılan 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, fırtına nedeniyle denizde alabora oldu.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, denize düşen Yılmaz Bodrum'u kurtarırken, İlyas Bostancıeli'nin cesedi bulundu. Alabora olan tekneden denize düşen Hüseyin Karaman'a ise ulaşılamadı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Karaman'ı arama çalışmalarına ara verildiği bildirildi. Kaynak : AA

Balıkçı Teknesi


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