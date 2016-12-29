İlk defa görüntülendiler

2014 yılında ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ Karşıtı Koalisyon içerisinde yer alan 63 ülkenin destek vereceklerini açıklamasına rağmen bir türlü harekete geçmemesi üzerine Türk ordusu muhaliflerden oluşan ÖSO desteğiyle 24 Ağustos'ta Suriye
topraklarında operasyona başlamıştı.
Türk ordusu, Raşil Cebel bölgesinde DEAŞ'ın ele geçirdiği hastaneyi geri aldı. Bölgede terör örgütü
tarafından hazırlanan canlıya duyarlı sensörler, patlayıcılar ve birçok askeri düzenek temizlendi. Bölgede askeri operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Türk ordusunun bölgede kontrolü ele alma çabaları elverişsiz hava
koşullarına rağmen sürüyor. Yapılan bütün askeri operasyonlar Türk güçlerinin kontörlünde gerçekleştirilirken muhalifler
yalnızca destek veriyor.
DAEŞ'e karşı Musul'da koalisyon tarafından yürütülen operasyonlarda herhangi bir başarı elde edilemezken, Türkiye'nin başlattığı Fırat Kalkanı
Operasyonu dünyanın takdirini kazanıyor. Bugüne kadar 38 askerimizin şehit
, 200'den fazla askerimizin de yaralandığı Fırat Kalkanı
Operasyonu ile birlikte terör örgütleri DEAŞ ve YPG'ye büyük kayıplar verdiriliyor. DEAŞ ve YPG terör örgütlerinin mevzilerini terk ederek kaçtığı alanlar Türk askeri tarafından temizlenerek kontrol altına alınıyor. Türk güçlerinin adım adım ilerlediği El Bab'ın çok kısa sürede düşmesi bekleniyor.
Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetleri ile sürdürdüğü operasyon DEAŞ'a karşı yeterince mücadele edilmediği şeklinde bir tartışmayı başlatmıştı.