USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,69 - 3,70

Sıcak Haber : Hangi illerde okullar kar tatili oldu? (30 Aralık 2016)!..

İGDAŞ'tan kombi uyarısı

Abonelerden, elektrik kesintisi süresince kombi ve kazanlarını kapalı konuma getirmeleri istendi.

Yaşam / 29 Aralık 2016 Perşembe 22:57
İGDAŞ'tan kombi uyarısı

İstanbul Gaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan bölgelerdeki abonelerini, kombi ve kazanlarını elektrik gelene kadar kapalı konuma getirmeleri konusunda uyardı.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle yer yer elektrik kesintileri yaşandığı belirtilerek, bu bölgelerdeki abonelerin, kombi ve kazanlarını elektrik tekrar gelene kadar kapalı konuma getirmeleri gerektiği kaydedildi.

Elektrik geldikten sonra cihazların birden çalışmaya başlamasıyla doğalgazda yüksek gaz akımı meydana geldiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

'Yüksek gaz akımıyla aktarma cihazları otomatik kendini güvenli duruma getirerek gazı kesiyor. Ani yüklenmeler doğalgaz cihazlarında arızaya sebep olup, doğalgaz dağıtımını olumsuz etkiliyor. İGDAŞ, bu konuda gerekli önlemleri aldı. Muhtemel aksaklıklara karşı takviye teknik ekipler oluşturuldu. İstanbul'daki İGDAŞ abonelerinin, bu konuda hassasiyet göstererek, kombilerini elektrik gelene kadar kapalı konumda tutmaları önemle duyurulur.' Kaynak : AA

DoğalgazElektrik KesintisiHassasiyetHava Muhalefetiİstanbul Gaz Dağıtım


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı