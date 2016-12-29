Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)' nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;



06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot, 07:10 Bostancı-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü, 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü, 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 10:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü, 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 12:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 12:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 13:00 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü, 14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü, 15:00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü, 18:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribotu, 18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü Kaynak : İHA