USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,69 - 3,70

Sıcak Haber : Hangi illerde okullar kar tatili oldu? (30 Aralık 2016)!..

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri İptal

Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)’ nun bazı seferleri iptal edildi.

Güncel / 29 Aralık 2016 Perşembe 08:43
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri İptal

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)' nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot, 07:10 Bostancı-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü, 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü, 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 10:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü, 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 12:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 12:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 13:00 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü, 14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü, 15:00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü, 18:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribotu, 18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü Kaynak : İHA

İstanbul Deniz OtobüsleriBostancıDeniz Otobüsü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı