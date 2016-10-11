Geçen pazar gecesi, Konuksever Mahallesi 816 Sokak'ta yerde yatan Ramazan Kısse'yi fark edenler, polise haber verdi. Ramazan Kısse, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine, alkol ve uyuşturucu kullandığını söyleyerek yardım istedi.



Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Kısse, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Müdahale sırasında Ramazan Kısse'nin sırtından tabancayla vurulduğu belirlendi. Doktorların çabalarına rağmen Kısse, kurtarılamadı.



Polis, Ramazan Kısse'nin yaralı bulunduğu sokakta inceleme yaptı. İncelemeye rağmen Kısse'nin sırtından çıkan mermiye ait boş kovan bulunamadı. Polis, GBT sorgusunda Ramazan Kısse'nin hırsızlık ve uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunduğunu belirledi.



AYNI MAHALLEDE HIRSIZLIK



Soruşturma devam ederken, aynı gün sabaha karşı Ramazan Kısse'nin yaralı bulunduğu mahalledeki 821 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki daireden hırsızlık olduğu ihbarı yapıldı. Adrese giden ekiplere kapıyı ev sahibi 60 yaşındaki Fesih Öncü açtı. Öncü, evde inceleme yapan ekiplere eşgalini verdiği hırsızın 100 TL ve oğluna ait cep telefonunu çaldığını söyledi. Ekipler, tutanak tutarak ayrıldı.



CEP TELEFONU ÇALINCA



Polis, morga götürülen Ramazan Kısse'nin cesedi incelediği sırada üzerinden çıkan cep telefonu çaldı. Gelen aramada ekranda 'Babam' yazdığını gören polis, çağrıya uzun süre yanıt veremedi. Telefonun tekrar çalması üzerine yanıt veren polis, arayanın Ramazan Kısse'nin babası değil, daha önce evi soyulan Fesih Öncü olduğunu belirledi.



MAHKEMECE TUTUKLANDI



Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık ihbarında bulunan Fesih Öncü'nün ifadesine ikinci kez başvurdu. Fesih Öncü, sorgusunda hırsızı evinin içinde gördüğünü, bir el ateş ettiğini ancak, hırsızın isabet alıp almadığını bilmediğini itiraf etti. Olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve boş kovanı polise teslim eden Fesih Öncü, gözaltına alındı. Öncü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ramazan Kısse'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Kaynak : DHA