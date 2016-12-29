Gazeteci Ahmet Şık, gözaltına alındı

Daha önceden Ergenekon davasından yargılanan ve tutuklanan gazeteci Ahmet Şık, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındığını yazdı.







HAKKINDAKİ SUÇLAMA: ÖRGÜT PROPAGANDASI



Şık'ın tweet paylaşımının altında bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Şık'a attığı tweet nedeniyle soruşturma başlatıldığı ve hakkındaki suçlamanın 'örgüt propagandası' yapmak olduğunu yazdı.



Yarkadaş, Şık'ın savcılık talimatı üzerine gözaltına alındığını belirtti.







Kaynak : AA