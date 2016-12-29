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Gazeteci Ahmet Şık, gözaltına alındı

Gazeteci Ahmet Şık, terör propagandası yapmak suçundan İstanbul'da gözaltına alındı.

3. Sayfa / 29 Aralık 2016 Perşembe 09:08
Gazeteci Ahmet Şık, gözaltına alındı

Daha önceden Ergenekon davasından yargılanan ve tutuklanan gazeteci Ahmet Şık, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındığını yazdı.



HAKKINDAKİ SUÇLAMA: ÖRGÜT PROPAGANDASI

Şık'ın tweet paylaşımının altında bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Şık'a attığı tweet nedeniyle soruşturma başlatıldığı ve hakkındaki suçlamanın 'örgüt propagandası' yapmak olduğunu yazdı.

Yarkadaş, Şık'ın savcılık talimatı üzerine gözaltına alındığını belirtti.



Kaynak : AA

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