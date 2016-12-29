Demirci İlçe eski Milli Eğitim Müdürü evli 2 çocuk babası Yaşar Sağlam, dün sabah evden çıkıp akşam eve gelmemesi üzerine meraklanan eşi polise bildirdi.



Arama çalışması başlatan polis, Sağlam'ın namaz kıldığı camiyi kontrol etti. Sağlam'ın cesedi tuvalette bulundu.



Yapılan incelemede vücudunda herhangi bir kesici ve delici yara izi bulunmayan Sağlam'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Sağlam'ın kalp krizi sonucu öldüğü düşünülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.







Kaynak : AA