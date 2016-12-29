Esed güçleri Türkmen Dağı'na saldırdı

Suriye'de rejim güçleri, Türkmen Dağı kırsalında bulunan Yamadı, Kelez, Akçabayır köylerine yoğun top atışı başlattı.



BÖLGEDE ENDİŞE



Geçtiğimiz günlerde ateşkes sağlandığı yönünde açıklamalar yapılırken, gece saatlerinde başlayan saldırı bölgede endişe ile karşılandı.



ANINDA KARŞILIK VERİLDİ



Saldırılara anında karşılık veren muhalifler şimdilik ölü ve yaralı olmadığını belirtti.



HATAY'DAN DUYULUYOR



Özellikle, Türkiye sınırına yakın yerleşim yerlerine yönelik top atışları yapılırken, top sesleri Hatay'ın Yayladağı ilçesinden duyuluyor.