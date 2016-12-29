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Esed güçleri Türkmen Dağı'na saldırdı

Esed güçleri, Lazkiye kırsalında bulunan Türkmen Dağı'na yönelik saldırı başlattı.

Dünya / 29 Aralık 2016 Perşembe 02:29
Esed güçleri Türkmen Dağı'na saldırdı

Suriye'de rejim güçleri, Türkmen Dağı kırsalında bulunan Yamadı, Kelez, Akçabayır köylerine yoğun top atışı başlattı.

BÖLGEDE ENDİŞE

Geçtiğimiz günlerde ateşkes sağlandığı yönünde açıklamalar yapılırken, gece saatlerinde başlayan saldırı bölgede endişe ile karşılandı.

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Saldırılara anında karşılık veren muhalifler şimdilik ölü ve yaralı olmadığını belirtti.

HATAY'DAN DUYULUYOR

Özellikle, Türkiye sınırına yakın yerleşim yerlerine yönelik top atışları yapılırken, top sesleri Hatay'ın Yayladağı ilçesinden duyuluyor.

MuhaliflerRejimTürkiyeSuriyeSaldırı


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