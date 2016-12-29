Esed güçleri Türkmen Dağı'na saldırdı

Esed güçleri, Lazkiye kırsalında bulunan Türkmen Dağı'na yönelik saldırı başlattı.
Suriye'de rejim güçleri, Türkmen Dağı kırsalında bulunan Yamadı, Kelez, Akçabayır köylerine yoğun top atışı başlattı.
BÖLGEDE ENDİŞE
Geçtiğimiz günlerde ateşkes sağlandığı yönünde açıklamalar yapılırken, gece saatlerinde başlayan saldırı bölgede endişe ile karşılandı.
ANINDA KARŞILIK VERİLDİ
Saldırılara anında karşılık veren muhalifler şimdilik ölü ve yaralı olmadığını belirtti.
HATAY'DAN DUYULUYOR
Özellikle, Türkiye sınırına yakın yerleşim yerlerine yönelik top atışları yapılırken, top sesleri Hatay'ın Yayladağı ilçesinden duyuluyor.