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Elektrik fiyatlarında değişiklik olacak mı?

EPDK, 1 Ocak'ta elektrik fiyatlarında değişiklik olmayacağını açıkladı.

Ekonomi / 29 Aralık 2016 Perşembe 18:03
Elektrik fiyatlarında değişiklik olacak mı?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) 1 Ocak tarihi itibariyle elektriğe zam uygulanmayacağını belirtti.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli nihai perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

Yapılan çalışma neticesinde dağıtım bedelinde artış söz konusu iken enerji bedelinde düşüş olduğu belirtilen açıklamada, bu iki bedelin toplamından oluşan ve tüketicinin muhatap olduğu nihai bedelde artış olmadığı açıklandı.

Ayrıca EPDK, tek terimli tek zamanlı alçak gerilimden bağlı mesken abonesinin 100 kilovat saat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutarın 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da yaklaşık 41 lira olacağını duyurdu.

Kurum, üç ayda bir yayınladığı tarife tablolarıyla mesken, sanayi, ticarethane gibi farklı tüketiciler için elektrik bedellerini belirliyor.

Elektrik fiyatlarına son olarak geçen yıl başında yüzde 6,8 oranında zam yapılmıştı.

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