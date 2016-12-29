Duterte'den yeni itiraf

İfadeleriyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yeni bir itirafa daha imza attı. Duterte, tecavüz ve cinayet şüphelisini helikopterden attığını söyledi.



Rodrigo Duterte salı günü gerçekleştirdiği bir konuşmada ,“Yolsuzluk yaparsanız, sizi helikopterden atarım. Bunu daha önce de yapmıştım, şimdi neden yapmayayım” ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz hafta 6 kişinin de tutuklandığını kaydeden Filipinler Devlet Başkanı, “Şanslıydılar. O sıralarda Manila'da değildim. Eğer orada olduklarını bilseydim kesinlikle onları öldürürdüm” dedi.



Duterte geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, belediye başkanı olduğu dönemde bazı şüphelileri öldürdüğünü itiraf etmiş, polisi de benzer infazlara teşvik etmek için cinayetleri işlediğini söylemişti.



Kaynak : İHA