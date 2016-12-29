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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciyi susturan cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'a yöneltilen sorulardan biri de FETÖ'nün okullarıyla ilgiliydi.

Siyaset / 29 Aralık 2016 Perşembe 19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciyi susturan cevap
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kosova Cumhurbaşkanı'yla birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. 


Cumhurbaşanı Erdoğan, Kosovalı bir gazetecinin 'Bir okul kapanır, bir hapishane açılır diye bir söz var. Siz Gülen'in okullarını neden kapatmak istiyorsunuz' sorusuna cevaben şunları söyledi:

Okullar terörist yetiştirmez, ülkesine ihanet eden gençler yetiştirmez. Eğer ülkesine ihanet eden gençler yetiştiriyorsa, o okul asli görevini yerine getirmiyor demektir.

Biz bir bedel ödedik. Şehitler verdik. Buna neden olanlar kim? Yargı hepsini tek tek belirlemiş vaziyette. Başta şahsım olmak üzere bu ülkenin ileri gelenlerini, başbakanını, TBMM'yi, bu külliyeyi bombalayan,saldıran FETÖ'cü zihniyettir.

Burada yaptıklarını yarın Kosova'da yaparlar. Gelirler yönetimi ele alırlar. Siz hesabı şu an için yapıyorsunuz. Sevgili kardeşim, hesabını bugün için yapma, 10 yıl sonrası için yap.

Biz şimdi bu mücadeleyi veriyoruz. Biz yandık, başkası yanmasın diyoruz.

Kosova bedel ödemeye tahammül edemez. Türkiye'nin dayanma gücü vardı, dayandı. Ama Kosova dayanamaz.

CumhurbaşkanıFetö Terör ÖrgütüRecep Tayyip Erdoğan


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