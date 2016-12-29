Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciyi susturan cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'a yöneltilen sorulardan biri de FETÖ'nün okullarıyla ilgiliydi.