Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beyefendiler rahatsız oluyor

TÜBİTAK ödül konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ebediyete uğurladığımız şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissedeceğiz' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kalkınma gündemimizden kopmamalıyız. Onun için bu tür etkinliklerimiz çok önemli. Rabbim her zorlukla birlikte bir kolaylığı da bize nasip ediyor' şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül töreninde yaptığı konuşma şöyle:



1966'dan beri devam eden geleneğin süreceğine inanıyorum. 3 bilim ödülü, 1 özel ödül ve 4 teşvik ödülü verildi. Kıymetli hocalarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Türkiye'nin sınırları içinde ve bölgesinde pek çok sorunla mücadele ettiği dönemde dün Kültür ve Sanat ve bugün Bilim Ödülleri'ni vermemizi sevinçle karşılıyorum. OECD 2017 raporunda ülkemizi yüksek ve sürdürülebilir kalkınma grubunda göstemesi çok önemli. Bununla da kalmıyor kalkınma hızımızı sürdürmemiz halinde 2030'a kadar yüksek gelirli ülkeler sınıfına çıkacağımızı ifada ediyor. Türkiye adım adım sınıf atlıyor. Şu 14 yılda biz bir sıçrama yaptık.



Güzel haberler tabii ki bunlarla bitmiyor. Biliyorsunuz Türkiye olarak uzun süredir Batılı ülkelere terör örgütlerinde ayrım yapmamaları için çağrıda bulunuyoruz. Ancak onlar harf oyunlarıyla göz boyayarak bölgemizde masumları katleden örgütlere destek veriyor. Bunları da dile getirince beyefendiler rahatsız oluyor. Sizler terör örgütlerine kalkar bu bölgede her türlü silah yardımı yaparsanız sonra da kalkar silah değil mühimmat derseniz kusura bakmayın bunu yutmayız. Biz NATO'da sizinle beraberiz, NATO'da sizlerle beraber olduğumuz halde siz bu destekleri bize değil, bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Yoksa NATO'daki ortağınız sizin bu bölücü terör örgütleri midir? Nasıl oluyor da siz, bu bölücü terör örgütleri olarak kabul ettiğiniz bu örgütlere bu tür destekleri veriyorsunuz? Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunu yutmamız mümkün değil. Eğer biz model ortaksak o zaman siz bizim yanımızda yer alacaksınız. Bunun içinde bizden güzellemeler beklemeyeceksiniz. Bunu da açık açık söylemeye mecburuz. Yalan üzerine yalan.. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren biziz, en büyük zaiyat veren biziz. ÖSO terör örgütü değil. ABD'nin başında kuralım dediği bir örgüt. Biz onlarla beraber hareket ediyoruz. Onlara gerekli desteği veriyoruz. Terör örgütleriyle ilgili çifte standartlara karşılık NATO içinden de sesler yükseliyor.



Desteklenen terör örgütleri eninde sonunda onları da vuracaktır. Yılanla yatağa giren zehirlenmeyi göze almalıdır. Türkiye'de patlayan bombalı film sahnesi gibi izleyenleri yarın aynı akıbeti beklediğini bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Biz bir yandan mücadelemizi sürdüreceğiz bir yandan da ikaz görevimizi yapacağız. Ben milletime güveniyorum. Benim milletim 15 Temmuz'da nasıl bir istiklal mücadelesi verdiğini tanklar karşısında açık ve net ortaya koymuştur.



Dünyanın en üst ligi bizi bekliyor. Kendi projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ekonomide yaptık. Küresel krizler dünyayı derinden sarsarken biz büyümemizi gerçekleştirdik ve ilk sıralarda yerimizi aldık. Savunma Sanayii'nde aynı şekilde. Dışa bağımlılığımızı yarı yarıya indirdik. Dış politikada aynı başarıyı elde ettik.