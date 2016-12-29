CHP'li belediyeye haciz şoku

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu icra işlemi başlatılan taşınmazlar arasında park ve camiler olduğunu açıklarken, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Turanlı ise “Belediye adına kayıtlı yerler prosedür gereği hacizli, başkan konuyu saptırıyor” dedi.



İNŞAAT şirketi Taşyapı ile Kadıköy Belediyesi arasındaki anlaşmazlık belediyeye uygulanan haciz kararı ile yeni bir boyut kazandı. Taşyapı, Kadıköy Belediyesi’ne ‘işini kasıtlı olarak engellediği ve maddi zarar uğratıldığı’ gerekçesi ile dava açmış ve 101 milyon lira tazminat kazanmıştı. Tazminat ödenmeyince Kadıköy Belediyesi’nin taşınmaz mallarına, araçlarına ve banka hesaplarına haciz koymak için icra işlemi başlatıldı. Kadıköy Belediyesi, icralık taşınmazlar arasında Moda ve Koşuyolu Parkı’nın, Fikirtepe Camii’nin, Caferağa Spor Salonu’nun da bulunduğunu açıkladı. Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ise, alacak ödenmediği için işlemlerin başladığını Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun konuyu saptırmak için cami ve park gibi yerleri ön plana çıkartmaya çalıştığını iddia etti. Hukukçulara göre de fiilen kamu yararına kullanılan belediye malları, vergi ve iller bankası gelirlerine haciz konulamıyor.



MÜCADELEMİZ SÜRECEK





İstanbul Anadolu 6. Asliye Mahkemesi’nin Taşyapı lehine verdiği gerekçeli karara itiraz ettiklerini açıklayan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Kadıköylülerin vergileri belediyenin parası benim şahsi param değil. Çarçur edemem. Yüzlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği, şehitler verdiğimiz bugünlerde birileri çıkıyor camilere bile haciz gönderiyor. Halkın kullandığı parkları, yediden yetmişe herkesin spor yapığı alanları, binlerce sanat etkinliğine ev sahipliği yapan kültür merkezlerini almak istiyor. Ben bunu açıklayacak cümle bulamıyorum. Bir ülkenin haline bakın bir de bunların yaptığına bakın. Kadıköylülerin malını ve parasını kimseye vermeyeceğiz. Sonuna kadar mücadelemiz sürecek. Kadıköy Belediyesi yardımcı olmasaydı bu kadar süreç içinde binaları bitirme şansı yoktu. Yoksa 165 bin metrekare bu kadar kısa sürede bitmezdi. Ayrıcalıklı firma, gürültü çıkararak, kamuyu baskı altına alıp, kendi kanunsuz işlerini yaptırmak istiyor. Taşyapı’nın mevcut projede 9 bin metrekarelik fazladan inşaat yaptığı Kadıköy Belediyesi tarafından tespit edilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen iskân için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.”



KAMU ZARARINA İŞLEM OLMAYACAK



Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ise Kadıköy Belediyesinin konuyu saptırdığını öne sürerek kamu zararına bir işlem yapılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Mahkemenin gerekçeli kararının 1.5 ay beklediklerini belirten Turanlı, “Gerekçeli karar gelince icra dairesi tebliğ etti. Belediyeye ‘ya bunu öde ya da itiraz et’ denildi. Belediye icrayı durdurmak için bir adım atmadı. İcra dairesinin yapacağı bir şey yok. Belediyenin tüm mallarına icra yaptı. Bu bizim talebimiz de değil. Belediye başkanı hadiseyi saptırmak için camilere parklara icra konulduğunu söylüyor. Kamu zararına işlem yapılmaz. Belediyenin satacağı mal varsa ona haciz uygulanır” dedi.