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Çanakkale Boğazı'nda fırtına

Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

Yaşam / 29 Aralık 2016 Perşembe 09:36
Çanakkale Boğazı'nda fırtına

Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle bazı hatlarda feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş, Çanakkale - Kilitbahir hattında gerçekleştirilen feribot seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığını açıkladı.

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Fırtına hayatı da olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerinin reklam tabelaları uçarken, kordon boyunda dev dalgalar kıyıya vurdu. Kaynak : İHA

Çanakkale BoğazıKordonFeribot SeferleriHava Muhalefeti


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