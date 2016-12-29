Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde suikastin izleri silindi

Karlov, 19 Aralık Pazartesi günü Çankaya Belediyesi ÇSM'de katıldığı bir sergide düzenlenen suikast sonucu öldürülmüş, silahlı saldırı ve sonrasında güvenlik güçleri ile suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş arasında çıkan çatışma, merkezde ağır tahribata neden olmuştu.



Suikastçinin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği olay sonrası Türk ve Rus heyetlerin merkezdeki çalışmaları 21 Aralık'ta tamamlandı.



İncelemelerin bitmesiyle merkezi yeniden aktif hale getirmek, olayın izlerini tamamen ortadan kaldırarak ÇSM'yi vatandaşların hizmetine açmak isteyen Çankaya Belediyesi, bir hafta süren onarım çalışması yaptı.



Belediye, 1998 yılından bu yana sanatseverlere hizmet veren, Başkentin en önemli kültür merkezlerinden olan Çağdaş Sanatlar Merkezinin kapılarının hızla açılması için öncelikle olay yerine keşif ekibi gönderdi. Yapılan tespitlerin ardından, belediyenin fen işleri ekipleri, polis nezaretinde Karlov suikastinin gerçekleştiği merkezin tadilatını yaptı.



-Öldürüldüğü salon Karlov'un adını aldı



Karlov'un silahlı saldırıya uğradığı 'Füreya Koral Sergi Salonu'na Andrey Karlov'un adı verildi. Salon girişine de Karlov'un anısına plaket asıldı.



ÇSM'de ilk sergi ise 4 Ocak 2017 Çarşamba günü yapılacak. Binanın bütün salonlarında açılacak sergi, Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneğinin kuruluşunun 12. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek.



Ardından Dengin Ceyhan, merkezde, 5 Ocak 2017 Perşembe günü vereceği konserde müziksever ile buluşacak. 6 Ocak 2017'de Jose Marti Küba Dostluk Derneğinin etkinliğinin gerçekleştirileceği merkezde, 7 Ocak 2017 Cumartesi günü ise Cahit Külebi'yi anma programı yapılacak. Kaynak : AA