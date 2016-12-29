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Bursa-Ankara yolu trafiğe kapandı

Bursa-Ankara yolu Mezitler mevkisinde yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kayan tır yolu ulaşıma kapattı. İki yönlü kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yolda kalan vatandaşlara zabıta ekipleri kumanya dağıttı.

Yaşam / 29 Aralık 2016 Perşembe 22:30
Bursa-Ankara yolu trafiğe kapandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkisinde saat 21.00 sıralarında yoğun kar ve tipi sebebiyle bir tır kayarak yolun kapanmasına neden oldu. Yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, karayolları ve bölge trafik ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri de eksi 3 dereceyi bulan soğukta yolda kalan vatandaşlar için kumanya dağıttı.

Yolda kalan vatandaşlar çevredeki benzin istasyonları ve dinleme tesislerinde bekletilirken, Bölge Trafik ekipleri Bursa merkeze bilgi vererek şehirlere arası otobüs terminalinden Ankara yönüne otobüs çıkışına izin verilmemesini talep etti. Bölge trafik ve karayolları ekiplerinin yolu açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak : İHA

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