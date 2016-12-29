Yimou Zhang'ın yönettiği ve Matt Damon, Willem Dafoe, Andy Lau, Pedro Pascal ve Eddie Peng'in başrollerinde oynadığı 'Çin Seddi' izleyiciyle buluşacak.



Senaryosu Tony Gilroy, Max Brooks, Doug Miro, Thomas Tull ve Carlo Bernard tarafından kaleme alınan film, Çin Seddi üzerinde seçkin bir asker gücü tarafından insanlığı korumak için sergilenen bir direniş hikayesini konu alıyor.



ABD ve Çin ortak yapımı aksiyon türündeki film, ayrıca Çin Seddi'nin arkasındaki gizeme de odaklanacak.



- 'Ben, Daniel Blake'



Ken Loach’un yönettiği politik dram türündeki filmde Dave Johns, Hayley Squires, Sharon Percy ile Briana Shann başrollerde oynuyor.



Yönetmen Ken Loach'un Altın Palmiye'ye uzandığı yeni filmi 'Ben, Daniel Blake', saplandığı bürokrasi bataklığından kurtulmaya çalışan Daniel Blake'in zorlu hayat hikayesini anlatıyor.



- 'Aşıklar Şehri'



Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons, Finn Wittrock ve Rosemarie DeWitt'in başrollerinde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda, Damien Chazelle bulunuyor.



2014 yılına damga vuran yapımlardan biri olan 'Whiplash' ile adından söz ettiren genç yönetmen Damien Chazelle, yeni filmi 'Aşıklar Şehri'nde, müziğin ön planda olduğu bir hikayeyle izleyicinin karşısına çıkacak.



Komedi ve dram karışımı müzikal filmin konusu özetle şöyle:



'Trafiğin sıkışık olduğu bir gün, kibirli bir korna sonucunda, Sebastian ve Mia Los Angeles'da bir otobanda tanışırlar. İkisi de imkansıza yakın olan hayallerine odaklanmışlardır. Sebastian 21. yüzyılda insanların geleneksel Jazz müziğini umursamasını sağlamaya çalışmakta, Mia ise sadece kesintisiz bir oyuncu seçmesinde şansını denemek istemektedir. Ancak ikisi de yalnız bir şekilde bekledikleri sıçramayı yapacaklarını beklememektedir.'



- 'Şeytanın Oğlu'



'Arınma Gecesi' ile 'Ruhlar Bölgesi'nin yapımcısı ve 'San Andreas Fayı'nın yönetmeni Brad Peyton'ın imzasının olduğu filmin başrollerinde Aaron Eckhart ve Carice van Houten yer alıyor.



David Mazouz ve Mark Steger'in de rol aldığı film, 11 yaşındaki oğlu, kendisini bir anda dış dünyadan izole ederek eski dillerde konuşmaya başlayan bir adamın, bu belirtiler karşısında dehşete kapılmasını ve oğlunun içine şeytan girdiğini düşünüp gizemli geçmişi olan bir doktora ulaşmasının ardından yaşanan olayları konu ediniyor.



- 'Baaghi: Asi ve Aşık'



Sabbir Khan’ın yönettiği filmde Shraddha Kapoor, Tiger Shroff, Sudheer Babu Posani ile Paras Arora gibi isimler rol aldı.



Delhi'de yaşayan 23 yaşındaki asi bir gençle, kendisini disiplinle yönetilen bir okula göndermek isteyen babasının hikayesini ele alan Hindistan yapımı film, bu asi çocuğun yolculuk sırasında yine asi tavırlara sahip olduğu için aynı okula gönderilen Siya adındaki kız ile tanışması ve sonrasında gelişen olaylar etrafında dönüyor.



- 'Aşık'



Meltem Miraloğlu, Yeliz Şatıroğlu, Emirhan Kartal, Hülya Şen ve Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Bilal Babaoğlu yaptı.



Aşık Veysel'in hayatından ilhamla, senaryosunu da Babaoğlu'nun yazdığı film, karşılıksız aşk acısıyla olgunlaşarak, kendi türküsünü yakmaya çalışan bir aşığın hikayesini ele alıyor.



- 'Nasıl Yani'



Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Uğur Can Akgül, Burak Kut, Serkan Öztürk ve Yüksel Ünal'ın rol aldığı filmin yönetmenliğini 'Sürgün İnek' filmi ile tanınan Ayhan Özen üstlendi.



Komedi türündeki film, dedelerine Da Vinci'den miras kalan Mona Lisa tablosunu satıp, zengin olma hayalleri kuran 3 kardeşin hikayesi etrafında dönüyor.



- 'Kurbağa Krallığı: Buz Macerası'



Fei Peng'in yönettiği haftanın animasyon filmi 'Kurbağa Krallığı: Buz Macerası', Kurbağa Krallığı'nı korumaya çalışan bir grubu ele alıyor.



Senaryosu Fei Peng ve Liguo Zheng'e ait olan Çin yapımı filmin Türkçe seslendirmelerini Sefa Zengin, Murat Prosçiler, Ziya Kürküt, Bora Sivri ve Atilla Şendil yaptı. Kaynak : AA