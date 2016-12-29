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Binali Yıldırım'dan asgari ücret açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretin 2017’de vergi dilimine girmeyeceğini açıkladı.

Siyaset / 29 Aralık 2016 Perşembe 18:25
Binali Yıldırım'dan asgari ücret açıklaması
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Başbakan Binali Yıldırım, Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabulünde konuştu. 


Başbakan Yıldırım, 'Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek' ifadesini kullandı. 

Yıldırım, '2017 her bakımdan ülkemiz için daha güzel günleri birlikte yaşayacağımız yıl olacak. 2017'de Türkiye hem yatırım hem üretim hem istihdam hem de ihracat konularında bütün gayretini, bütün imkanlarını ortaya koyacak.' diye konuştu.

'Ekonomimiz üzerine ileri geri söylenen lafların kıymeti harbiyesi yoktur' diyen Başbakan Yıldırım, 'Gök kubbede ekonomi üzerine söylenmeyen laf kalmadı ama işte sonuç ortada, ekonomi dimdik ayakta, her şeyiyle tıkır tıkır işliyor.' ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

'Ümit ederiz ki yeni Amerikan yönetimi burada, Türkiye'nin müttefikliğinin değerini daha iyi anlar, burada çapulcularla iş tutmaktan vazgeçer. Amerika'ya yakışmıyor. Amerika'ya yakışan, yıllardan beri stratejik ortağı olan, NATO'da, bölgede her zaman birlikte hareket eden Türkiye ile terör konusunda da başka konularda da uyumlu bir çalışma ortaya koymaktır. Yeni yönetimin bu konuda daha müspet adımlar atacağına inanıyoruz, bunu bekliyoruz.'

Yıldırım, 'Bazen diyorlar ki 'Siz Kürtler'e karşı mısınız?' Kardeşim, aklınızı başınıza alın, Kürt-Türk kardeş, bunları birbirine düşürmek isteyen de kalleştir, bu kalleş de PKK'dır. Bunların, bu alçakların, Kürt-Türk diye bir derdi, sorunu yok. Sorun, Kürtler'in de Türkler'in de hayatını karartan, geleceğine ipotek koyan bu alçak terör örgütüdür, sorun budur. Bu sorunu da memleketin gündeminden çıkartacağız, buna ahdettik.' dedi.

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