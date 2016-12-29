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Sıcak Haber : Hangi illerde okullar kar tatili oldu? (30 Aralık 2016)!..

Baba kız selde böyle sürüklendi!

İçel’de 2 kişi sel sularına kapıldı, o anlar kameraya yansıdı.

3. Sayfa / 29 Aralık 2016 Perşembe 11:17
Baba kız selde böyle sürüklendi!
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Yoğun yağış nedeniyle kentte bir çok noktada su baskınları yaşanırken, yolun karşısına geçmek isteyen baba ve kızı sel sularına kapıldı. Bir süre sürüklenen ikili, neyse ki güçlükle de olsa durabildi ve kendilerini kenara çekti.


YÜZLERCE VATANDAŞ ARAÇLARDA MAHSUR KALDI

Kentte su basan ana yollar nedeniyle trafik dururken, araçlarında mahsur kalan yüzlerce vatandaşa itfaiye ekipleri yardım etti.



OKULLAR TATİL OLDU

Çok kuvvetli yağışın etkili olduğu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verilirken, vatandaşlar, sosyal medyada okulların geç tatil etmesine tepki gösterdi.



BELEDİYE UYARDI: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Mersin Büyükşehir Belediyesi de yaptığı uyarıyla, 'Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur' çağrısında bulundu.



Kaynak : İHA

Büyükşehir Belediyesi


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