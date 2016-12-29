Baba kız selde böyle sürüklendi!

Yoğun yağış nedeniyle kentte bir çok noktada su baskınları yaşanırken, yolun karşısına geçmek isteyen baba ve kızı sel sularına kapıldı. Bir süre sürüklenen ikili, neyse ki güçlükle de olsa durabildi ve kendilerini kenara çekti.



YÜZLERCE VATANDAŞ ARAÇLARDA MAHSUR KALDI



Kentte su basan ana yollar nedeniyle trafik dururken, araçlarında mahsur kalan yüzlerce vatandaşa itfaiye ekipleri yardım etti.







OKULLAR TATİL OLDU



Çok kuvvetli yağışın etkili olduğu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verilirken, vatandaşlar, sosyal medyada okulların geç tatil etmesine tepki gösterdi.







BELEDİYE UYARDI: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN



Mersin Büyükşehir Belediyesi de yaptığı uyarıyla, 'Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur' çağrısında bulundu.







Kentte su basan ana yollar nedeniyle trafik dururken, araçlarında mahsur kalan yüzlerce vatandaşa itfaiye ekipleri yardım etti.Çok kuvvetli yağışın etkili olduğu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verilirken, vatandaşlar, sosyal medyada okulların geç tatil etmesine tepki gösterdi.Mersinde yaptığı uyarıyla, 'Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur' çağrısında bulundu.