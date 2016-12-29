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Almanya 20 bin göçmeni geri çevirdi

Almanya’nın 2016 yılının başından bu yana yaklaşık 20 bin göçmeni geri çevirdiği açıklandı.

Dünya / 29 Aralık 2016 Perşembe 12:35
Almanya 20 bin göçmeni geri çevirdi

Alman polisinden aktarılan verilere göre, 2016 Ocak ayından Kasım ayı sonuna kadar 19 bin 200 kişinin ülkeye girişi engellendi. Aralık ayı verileri ise henüz netleşmezken 2015 yılına oranla, bu yıl göçmenlerin rakamları yüzde yüz arttı. Bu yıl içinde en fazla geri çevrilenler sayıları 3 bin 695'i bulan Afgan vatandaşları olurken, 2 bin 142 Suriyeli, 1 bin 794 Iraklı, 1 bin 237 Nijeryalı ise Almanya'da alınmadı. Tüm bu artışa rağmen polisin geri çevirdiği göçmenlerin sayısında son aylarda düşüşler gözlemlenirken, bunun biraz da sınır kontrollerinin şu an sadece Avusturya sınırında olmasından kaynaklanıyor.

Schengen bölgesinde geçişler vizesiz olmasına rağmen Almanya, Kasım ayında aldığı kararla Avusturya sınırındaki kontrolleri Şubat ayına kadar uzatmıştı. Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maizere, Avrupa Birliğinin kendi sınırlarını etkin bir şekilde kontrol edene kadar bu önlemleri almak zorunda olduklarını söylemişti.

Kaynak : İHA

AvrupaAlmanyaİçişleri BakanıAvusturya


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