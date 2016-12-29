Ahmet Şık'ın annesiyle telefonda görüştü

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık'ı telefonla aradığı, süreci yakından takip ettiklerini ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak gereken tüm girişimleri yapacaklarını ifade ettiği bildirildi.



AHMET ŞIK NEDEN GÖZALTINA ALINDI ?



'Terör örgütü propagandasını yapmak' suçundan gözaltına alınan Şık'ın bazı tweetleri şöyle:



'Suikastçinin Nusra'cı değil FETÖ'cü olduğunu kanıtlama gayretindeki iktidar ve yancıları katilin polis olduğu gerçeğini ne yapacaksınız?, 'Katil devlettir deyince bozuluyorsunuz'



'Cizre'de evlerin bodrumlarında yakılanlarla İstanbul'da bombayla parçalananları kıyaslayacağına ikisine de itiraz et'



'ABD ve AB'nin cihatçı teröre karşı müttefikimiz dedikleri PYD'nin terör örgütü olduğunu kanıtlamaya çalışanlar olağan şüpheli olmaz mı?''



Kaynak : İHA