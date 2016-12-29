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AGİ'lere de zam geldi

2017 yılı için brüt asgari ücret belli oldu. Böylece yeni yıldaki AGİ ücretleri de belli oldu.

Ekonomi / 29 Aralık 2016 Perşembe 12:20
AGİ'lere de zam geldi

Asgari ücretteki zam oranının belli olmasıyla 2017 asgari geçim indirimi (AGİ) ücretleri de belli oldu.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücrete ortalama yüzde 8 zam yapıldığını söyledi. Müezzinoğlu, yeni yılda net asgari ücretin 1404, brüt ücretin ise 1777 lira olduğunu açıkladı.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler AGİ'ye çevrildi. Bilindiği üzere AGİ, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

İŞTE 2017 AGİ ÜCRETLERİ

Bekar: 133 TL
Evli ve eşi çalışmayan: 159 TL
Evi ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 179 TL
​Evi ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 199 TL
​Evi ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 226 TL
​Evi ve eşi çalışmayan 4 çocuklu: 239 TL

2017 asgari ücret zammı belli oldu!

ZamAsgari ÜcretMehmet Müezzinoğlu


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