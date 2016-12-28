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9. madde tartışmalarla kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülen anayasa değişikliği teklifinin 9. maddesi kabul edildi.

Güncel / 28 Aralık 2016 Çarşamba 23:39
9. madde tartışmalarla kabul edildi
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Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi kabul edildi.

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişikliği teklifinin 9. maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeye göre, Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde yasama yılının ilk gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşması yapar. Ülkenin iç ve dış siyaseti Hakkı'nda Meclis'e mesaj verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil eder. Milletlerarası anlaşma onaylar ve yayımlar.

Komisyonda gerginlik
Öte yandan Komisyonda görüşmeler sırasında gerginlik çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgü Özel maddenin oylanmasından önce söz istedi. Söz verilmeyince Anayasa Komisyonu Sözcüsü Abdurrahman Öz'ün yanına giderek, söz isteğini yineledi. AK Pati milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı.
CHP Grup Başkanvekili Özel daha sonra söz aldı ve uluslararası anlaşmaların Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından yürürlüğe girmesinin sakıncalarından bahsetti.

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