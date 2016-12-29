6 yaşındaki çocuk ailesini kurtardı

Burç Mahallesi 128002 nolu sokakta yaşayan Canay (62) ve Habibe (45) Babaoğlu çiftinin evinde önceki gün rüzgar nedeniyle soba dumanı odayı doldurdu. Babası ile aynı adı taşıyan 6 yaşındaki Canay, nefes almakta zorlanınca uyandı. Dumanı görünce pencereleri açan ve musluktan doldurduğu suyu sobaya döken Canay, daha sonra ise annesi, babası ve kız kardeşini uyandırmaya çalıştı. Bu kez komşularını uyandırmak isteyen Canay, ailesini bırakamayınca ağlamaya başladı.



Canay’ın ağlamasıyla annesi, babası, kardeşi ve komşuları uyandı. Komşularından 110 itfaiye ekiplerini aramasını isteyen Canay’ın ikazı üzerine komşular itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Canay’ın uyandırmayı başardığı ve baygınlık geçiren annesi ve kız kardeşi ile babası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Hastanede karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen ailenin zamanında hastaneye yetiştirildiği belirtilirken, tedavisine başlanan aile sabaha kadar gözetim altında tutuldu.



"OĞLUM OLMASAYDI ÖLÜRDÜK"



Baba Canay Babaoğlu, yaşamlarını küçük çocuklarına borçlu olduklarını dile getirdi. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarının tutamayan Babaoğlu, "Gece saatlerinde oğlumun ağlaması üzerine uyandık. Oğlum daha önce bizi uyandırmaya çalışmış uyandıramayınca komşulara haber vermiş. Gözümü açtığımda oğlum ağlıyordu, komşular vardı. Biz ona bir şey oldu sandık oysa ki biz zehirlenmişiz. Oğlum kapıyı pencereyi açmış, yangın çıktı sanmış elinde su şişesiyle sobayı söndürmeye çalışmış. Biz uyanınca ’baba 110’u ara’ dedi.



Sonra hastaneye gittik, oradaki tedavimizin ardından oğlumla konuştum. Bana, okula gelen itfaiyecilerin kendilerine eğitim verdiğini burada öğrendiklerini uyguladığını söyledi" dedi.



"SOBALI EVDE OTURMAK İSTEMİYORUM"



Okula gelen itfaiyecilerin verdiği eğitimi uyguladığını söyleyen Canay Babaoğlu da dumanı görünce ilk olarak yangın çıktığını zannettiğini söyledi.



İtfaiyeyi aramaya çalıştığını ifade eden küçük Canay, "Dumanı görünce suyu açarak sobayı söndürmeye çalıştım. Sonra annemi ve babamı uyandırmaya çalıştım. Uyandıramadım. İtfaiyeyi aramak istedim ama telefonu kullanamadım. Artık sobalı evde oturmak istemiyorum. Bir daha zehirlenmek istemiyorum" diye konuştu.



OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ



Burç Anaokulu Müdürü Serpil Yılmaz ise okul öncesi eğitimin önemine değinerek, öğrencilerinin bu dikkati nedeniyle çok duygulandığını ifade etti.



Yılmaz, “Okulumuzda itfaiye ekiplerinin de desteği ile yapılan uygulamalı eğitim ve tatbikatın bir kaç dakika ardından öğrencimiz Canay’ın evinde karbonmonoksit gazı zehirlenmesi yaşamışlar. Çocuğumuzla konuştuğumuzda burada aldığı eğitimle neler yaptığını söyledi.



Böylesi üzücü bir olayın bir faciaya dönüşmesini engelleyen öğrencimiz bizi çok duygulandı. Gerçekten üzüntü ve sevinci bir araya yaşadık.



Öte yandan, ailenin ekonomik durumunun kötü olduğu, yakacak odun, kömürü bulmakta zorlandığı öğrenildi.





Kaynak : İHA