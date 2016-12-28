Yetiştirme yurtlarında kalan 3 bin 220 kişi devlette işe alınacak

Devlet, yetiştirme yurtlarında büyüyen 3 bin 220 kişiyi işe alacak



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, haklarında 'korunma veya bakım tedbir' kararı alınan en az iki yıl süreyle sosyal hizmet alan ve reşit olduğu tarihte bu hizmetlerden yararlanananlar, kamu kurumlarında iş imkanından yararlanacak.



İşe yerleştirmeler, 30 Aralık'tan 13 Ocak 2017'ye kadar devam edecek. İlkokul mezunu bin 986 kişi kura ile işe yerleştirilecek. Lise, ön lisans ve lisans mezunu bin 234 kişi ise kpss sonuçlarına göre işe alınacak.