Yerli filmler 10 yıldır zirvede

Sinemaseverlerin son 10 yılda izlemeyi en çok tercih ettiği filmler yerli yapımlar oldu.



AA muhabirinin Box Office Türkiye'den derlediği bilgilere göre, Türkiye'de gösterime giren filmler ve izleyici sayısı ile elde edilen hasılatlarda, son 10 yılda büyük artış yaşandı.



Türkiye'de 2006 yılında yaklaşık 34 milyon 867 bin kişi sinemaya giderken, 2016'da izleyici sayısı yaklaşık 57 milyon 800 bine ulaştı. Filmlerden elde edilen hasılat ise 2006'da yaklaşık 243 milyon 265 bin lirayken, 2016'da yaklaşık 686 milyon 160 bin lira oldu.







Bu yıl en çok izlenen filmlere bakıldığında, ilk 5 sıraya yerli yapımlar yerleşti. Prodüksiyonu ve hikayesiyle yılın çok konuşulan filmleri arasında yer alan Alper Çağlar'ın yönettiği 'Dağ 2', yaklaşık 2 milyon 800 bin kişi tarafından izlenirken, 31 milyon 120 bin liralık hasılatıyla birinci sıraya yerleşti.



Geçen yıl ilk 10 sıralamasında 8 yerli film dikkati çekerken, listenin başında, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünü paylaştığı 'Düğün Dernek 2: Sünnet' filmi yer aldı. Yaklaşık 6 milyon 72 bin kişi tarafından izlenen yapım, 69 milyon 417 bin liralık hasılat elde etti.

Rekor 'Recep İvedik 4'te



Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenen Türk filmi 'Recep İvedik 4'ün birinci sıraya yerleştiği 2014'te ise ilk 10'un tamamında yerli filmler yer buldu. Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı film, 7 milyon 369 bin 98 sinema izleyicisine ve 72 milyon 103 bin 217 lira hasılata ulaştı.



İlk 10 filmin tamamının yine yerli filmlerden oluştuğu 2013'te de Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünü paylaştığı 'Düğün Dernek', birinci sırada yer aldı. Yaklaşık 6 milyon 980 bin kişi tarafından izlenen film, tüm zamanların en çok izlenen Türk filmlerinden biri oldu.



Yerli yapımların ilk 3 sıraya yerleştiği 2012'de, zirveye Faruk Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği 'Fetih 1453' filmi oturdu. İstanbul'un fethini konu alan ve görsel efektleriyle dikkati çeken yapım, 6 milyon 572 bin 618 izleyiciyle yaklaşık 55 milyon 745 bin lira hasılat elde etti.



'Kurtlar Vadisi: Irak' filminin zirvede yer aldığı 2006'dan sonra, 2007'de 'Beyaz Melek', 2008'de 'Recep İvedik', 2009'da 'Recep İvedik 2', 2010'da 'New York'ta Beş Minare' ve 2011'de 'Eyyvah Eyvah 2' en çok izlenen filmler oldu.



Türkiye'de 2006'da yerli ve yabancı toplam 420 film vizyona girerken, bu yıl 527 film beyaz perdede izleyiciyle buluştu.

Kaynak : AA