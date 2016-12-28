TSK: 44 DAEŞ'li öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da 44 DEAŞ terör örgütü mensubu öldürüldü.



BOMBALI BİR ARAÇ İMHA EDİLDİ



Konuyla ilgili TSK’dan yapılan açıklamada, “Ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar sonucu 44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 117 DEAŞ terör örgütü mensubu yaralanmış, DEAŞ terör örgütüne ait 1 bombalı araç imha edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 7 muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 154 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınarak teröristler baskı altına alınmış, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının bir bölümü kullanılamaz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 5 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 392 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

